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§ NG.kz
Срубили нашу елочку под самый корешок
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.16 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня ночью вдоль улицы Киевская кто-то спилил елку на Новый Год видимо. Как не старались полицейские оберегать зеленых красавиц от воров но все равно кому-то удается их украсть.
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§ 74
Re: Срубили нашу елочку под самый корешок
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3558
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.12.16 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Варвары :-(
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Житель КСК
Re: Срубили нашу елочку под самый корешок




Отправлено: 28.12.16 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Марик не в курсе еще.А то бы он задал им жару.

§ drakon
Re: Срубили нашу елочку под самый корешок
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9217
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.12.16 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ктобы нашу Ёлочку - срубил? Уже
года 3 говорю,руководству ПКСК

что при сильном ветре - оторвёт
систему водосбора.Отвечают,что-
согласовывают... :lol:
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§ kbkz1980
Re: Срубили нашу елочку под самый корешок
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1836
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.12.16 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ктобы нашу Ёлочку - срубил?

Садюга вы Дракоша :-o
Вот я таким кощюнством не занимаюсь,3 веточки пихты взяты из веника для бани и новогодний букетик готов :lol:
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§ drakon
Re: Срубили нашу елочку под самый корешок
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9217
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.12.16 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Садюга вы Дракоша :-o

Да я совсем - не Садист. Вот у меня тоже

букетик.Правда - не такой Крутой,
как у тебя.Но всётаки... :oops:
Вот в Шарике и Колокольчике-
я сам отражаюсь... :-o

[Исправлено: drakon, 28.12.2016 - 22:57]
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§ Солнышко
Re: Срубили нашу елочку под самый корешок
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 922
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 28.12.16 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А все почему? Потому что красивых елочек - сосен в продаже нет у нас в городе! Одни дрова. И многим после долгих поисков ёлочки приходит в голову такая варварская мысль. Я, например, сегодня от трех человек подобное услышала. Сама искала довольно долго. Но все равно купила нечто больше похожее на дрова, чем на украшение праздника. Но сильно не расстроилась. Главное запах праздника в доме, а елку козы и такую потом съедят. :-)
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§ kbkz1980
Re: Срубили нашу елочку под самый корешок
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1836
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.12.16 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот у меня тоже

Дракоша,это даже не ёлка,а какой то ГДРовский укроп в вазоне :lol: :-P
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