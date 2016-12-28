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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Суета сует
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.16 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь 2016-й казахстанцы отчаянно шутили, и декабрь исключением не стал. Причем фейковое интервью ведущей «Первого канала «Евразия» Альмиры Шаукентаевой Владимиру Познеру занимает в списке розыгрышей даже не первое место.
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безумец
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует




Отправлено: 28.12.16 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
удивляюсь идиотам,спал,жрал,отдыхал,звездюк интернетовский,а теперь свалил и как шавка из за угла тявкает на всех подряд,,если считаешь себя мужиком ударь кулаком по столу и покажи кто в доме хозяин и иди занимайся дальше своей ежедневной возней -толку от этого будет больше ,чем как трусливое существо убежать подальше и забиться в какой нибудь уголок ,, 150 миллиардов долларов вывезли из страны такие же гавнюки и надеются ,что народ им все спустит с рук ,,когда стадо разбредается по степи волки оживляются ,,

§ nero136
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует
nero136


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Сообщений: 144
Регистрация: 25.01.10
Отправлено: 28.12.16 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Удобнее обидеться, сообщить что он весь народ оскорбил и вообще сам [censored], как 90% комментариев в Фейсбуке. Так проще, да.

Не знаю за что Идрисова и его коллегу начали кошмарить органы, может и вправду финансировались от Госдепа или Аблязова-Храпунова, за одну идею не поработаешь кушать тоже хочется. Но вы правильно сказали. Этот текст Идрисова выглядит как от малолетней обиженки. Ладно он что написал что то в стиле опальной казахской интеллигенции 20 века Байтурсынова, Бокейханова, Мустафы Шокая. У Мыржакыпа Дулатова есть хорошее стихотворение "Проснись казах!". А Идрисов выдал жалкое:
"Если вы хотите чего-то другого, кроме хвастовства, то вам придется перестать быть казахами, вам придется повзрослеть и взять на себя ответственность за себя, своих родных и близких и купить билет. Вот какие решения вам предстоят. При этом никто не гарантирует, что в другой стране вам будет легко и просто. Но там, по крайней мере, вы перестанете быть казахами, вы лишитесь вот этой основы – хвастовства и коррупции, вы займетесь чем-то другим. А деньги на билет найдутся всегда, главное – решиться."
Человека просто припугнули органы, а он уже собрал чемоданы и написал какой то бред про всю свою нацию. Большинство и так живут скромно и по возможностям, а он всех сравнял по горстке дорвавшихся до власти людей. Страна молодая, надо подождать хотя бы пока смениться одно поколение, чтобы все эти комплексы 90-х выветрились из умов молодежи.
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