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≡ Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в разглашении госсекретов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в разглашении госсекретов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.16 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывший высокопоставленный сотрудник спецслужб Казахстана был задержан ещё 26 декабря.Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан осуществляется досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов, сообщает пресс-служба ведомства.
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§ аргентина -ямайка
Re: Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в...
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 28.12.16 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лучше надо было черновики будущей книжки прятать .
Профайл

Коломбо
Re: Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в...




Отправлено: 28.12.16 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а что за секреты?

гость
Re: Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в...




Отправлено: 28.12.16 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно какие.Самые секретные :lol:

FOMA
Re: Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в...




Отправлено: 28.12.16 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вас умаляю! Какие могут быть у нас секреты, "бишара" одна. Ни технологий ни материалов. Обвинение есть а проверить никак! Железная логика. Хотя может великие умы и столпы национальной гвардии машину времени изобрели а от продал технологию за лям бацков! Хотя, это не точно!
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