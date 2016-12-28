FOMA Re: Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в... #4







Отправлено: - 23:40 Я вас умаляю! Какие могут быть у нас секреты, "бишара" одна. Ни технологий ни материалов. Обвинение есть а проверить никак! Железная логика. Хотя может великие умы и столпы национальной гвардии машину времени изобрели а от продал технологию за лям бацков! Хотя, это не точно!