Цитата: Валентин:

Удобнее обидеться, сообщить что он весь народ оскорбил и вообще сам [censored], как 90% комментариев в Фейсбуке. Так проще, да.

Не знаю за что Идрисова и его коллегу начали кошмарить органы, может и вправду финансировались от Госдепа или Аблязова-Храпунова, за одну идею не поработаешь кушать тоже хочется. Но вы правильно сказали. Этот текст Идрисова выглядит как от малолетней обиженки. Ладно он что написал что то в стиле опальной казахской интеллигенции 20 века Байтурсынова, Бокейханова, Мустафы Шокая. У Мыржакыпа Дулатова есть хорошее стихотворение "Проснись казах!". А Идрисов выдал жалкое:

"Если вы хотите чего-то другого, кроме хвастовства, то вам придется перестать быть казахами, вам придется повзрослеть и взять на себя ответственность за себя, своих родных и близких и купить билет. Вот какие решения вам предстоят. При этом никто не гарантирует, что в другой стране вам будет легко и просто. Но там, по крайней мере, вы перестанете быть казахами, вы лишитесь вот этой основы – хвастовства и коррупции, вы займетесь чем-то другим. А деньги на билет найдутся всегда, главное – решиться."

Человека просто припугнули органы, а он уже собрал чемоданы и написал какой то бред про всю свою нацию. Большинство и так живут скромно и по возможностям, а он всех сравнял по горстке дорвавшихся до власти людей. Страна молодая, надо подождать хотя бы пока смениться одно поколение, чтобы все эти комплексы 90-х выветрились из умов молодежи.