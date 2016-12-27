Внучка Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления. #17







Отправлено: - 23:15 Цитата: yudjin:



Мама сшила брату рубашку из своего платья. Только не свадебного. Ткань та же, что и у тебя, либо очень похожая. На голове у него колпак и на шее воротник . Уже из готового новогоднего костюма из серии " сделай своими руками". Искала фото в сем.альбоме - не нашла. Видать, оно у брата осталось. Если найду у родителей копию, то выложу. По поводу оформления зала - не забывай, что тогда даже в школе игрушки на елку были сделаны из стекла. У них даже запах был особый! Стены были украшены плакатами. А в эпоху наших детей все по-другому. У нам не было ни дюралайта, ни китайских дождиков , ни китайских игрушек, ни искусств.елок, ни петард китайских... Все было натуральное. Либо сделанное на заводах, либо своими руками. В школе едегодно игрушки новогодние делали из бумаги цветной) А сейчас всё есть готовое. Но нам все равно будет всегда с чем сравнивать. И зал украшен не бедно, а просто без лишней мишуры)