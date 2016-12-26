777 Re: Бывшего главного бухгалтера Костанайской ДЮСШ футбола... #16







Отправлено: - 23:02 Если возместить ущерб интересно есть шанс заменить срок на условный? Думаю все кто с ней знаком по ниточке по копейке собрали бы нужную сумму... Ну не преступник она, просто некудышний бухгалтер..Как человек очень добрый и отзывчивый..