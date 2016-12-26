/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Бывшего главного бухгалтера Костанайской ДЮСШ футбола приговорили к 6 годам лишения свободы за растрату		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Бывшего главного бухгалтера Костанайской ДЮСШ футбола приговорили к 6 годам лишения свободы за растрату
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.16 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно обвинительному заключению, при начислении командировочных тренерам бухгалтер ДЮСШ снимала с корпоративной карточки часть средств и присваивала. Таким образом она причинила государству ущерб в сумме 1 486 686 тенге.
Читать новость

Кипчак
Re: Бывшего главного бухгалтера Костанайской ДЮСШ футбола...




Отправлено: 28.12.16 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За миллиарды домашний арест и условный срок.
За 3 ляма ,6 лет.
Дай Бог аппеляция на условное,или скостят срок.
Не тянет она как то на акулу.....Жаль девочку.

777
Re: Бывшего главного бухгалтера Костанайской ДЮСШ футбола...




Отправлено: 28.12.16 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если возместить ущерб интересно есть шанс заменить срок на условный? Думаю все кто с ней знаком по ниточке по копейке собрали бы нужную сумму... Ну не преступник она, просто некудышний бухгалтер..Как человек очень добрый и отзывчивый..
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 99, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 96
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, drakon, kbkz1980

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 184
Пользователей: 5
Всего: 189

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх