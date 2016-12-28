/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Тимур ГАФУРОВ: Суета сует		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Суета сует
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.16 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь 2016-й казахстанцы отчаянно шутили, и декабрь исключением не стал. Причем фейковое интервью ведущей «Первого канала «Евразия» Альмиры Шаукентаевой Владимиру Познеру занимает в списке розыгрышей даже не первое место.
Читать новость

§ 07Litra
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8294
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 28.12.16 - 17:04
Комментарий удален модератором.
Профайл

побуду за 112го
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует




Отправлено: 28.12.16 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы по другому в школе рифмовали этот заголовок :lol:

§ 74
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3558
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.12.16 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Если хочешь быть героем , пострадай за идею и за слова .

ну ну
Профайл

Неполживец
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует




Отправлено: 28.12.16 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Ну с тобой диванным и сравнивать то не чего)
Только можешь из за кустов керосин лить.

* kbkz1980
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1834
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.12.16 - 18:13
Комментарий удален модератором.
Профайл

* drakon
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9217
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.12.16 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
а без этих двоих на форуме мёртвый сезон :-(

Я бы сказал - "Бархатный Сезон"... :lol:
Профайл

глас народа
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует




Отправлено: 28.12.16 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Мы - тщимся. И чем больше в наших действиях этой тщеты, тем мы счастливее»%%%%%%

А что еще УБОГИМ и СИРЫМ надобно????? :lol: :lol: :lol: :lol:

§ nero136
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует
nero136


(Пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 25.01.10
Отправлено: 28.12.16 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Если кто не читал: https://www.facebook.com/bidrisov/posts/1224130614332463

Честно говоря трудно верится, что такой бред написал взрослый человек и к тому же журналист. Попахивает юношеским максимализмом от великовозрастного дурака. Ну в общем от журналистов вообще трудно ожидать какой то адекватной позиции. Либо зомбопатриоты на ниточках у правительства, либо либералы на кормушке у оппозиции всяких опальных олигархов типо Аблязова, Храпунова и покойного Алиева. Я тоже не восторге от НАНа, особенно когда ручные депутаты выслуживаются и чуть ни каждый объект хотят назвать в его честь. Но с возрастом понимаешь насколько дальновидны его решения. Взять тот же перенос столицы ближе к северным регионам где большой процент русского населения. Это получается Назарбаев еще в 1994 году предвидел ситуацию с Крымом и решил перенести столицу для большого контроля за севером. Или сейчас хают что на строительство инфраструктуры ЭКСПО уходят огромные деньги. А многие не знают что на базе зданий ЭКСПО создадут офшорную зону на подобие Дубаев и в будущем она себя окупит многократно. А про допинговых чемпионов вообще смешно. Нашли допинг спустя 4 года прям перед Олимпиадой, чтобы не успели отсидеть дисквалификацию или подготовить новых спортсменов. Не только у наших спортсменов, а почти у всех стран бывшего СССР. Явно какие то подляны от запада, особенно когда выяснилось благодаря хакерам, что западные спортсмены якобы законно хавают допинг по предписаниям врачей.
Профайл

Доцент
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует




Отправлено: 28.12.16 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взять тот же перенос столицы ближе к северным регионам где большой процент русского населения. Это получается Назарбаев еще в 1994 году предвидел ситуацию с Крымом и решил перенести столицу для большого контроля за севером. ****

ВЕРНО отмечено! Об этом говорил и сам Назарбаев на
курултае кыпшаков в Ацтане ,Однако, это не главное. Главное удержать мир и согласие и не вздрючивать русское население наглым переименованием русских сел, улиц, городов.

§ 07Litra
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8294
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 28.12.16 - 20:16
Комментарий удален модератором.
Профайл

Доцент
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует




Отправлено: 28.12.16 - 20:40
Комментарий удален модератором.

§ 74
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3558
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.12.16 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доцент, Неро.. а что вы знаете про Алматы? История города? Статистику при голосовании? Интеллигенцию городскую? Аксакалов?
Профайл

§ Валентин
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4903
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.12.16 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nero136:
Честно говоря трудно верится, что такой бред написал взрослый человек


Это не бред, это сильно эмоциональное, и вполне понятное - почему написано именно так.

Удобнее обидеться, сообщить что он весь народ оскорбил и вообще сам [censored], как 90% комментариев в Фейсбуке. Так проще, да.
Профайл

§ Валентин
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4903
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.12.16 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Если хочешь быть героем , пострадай за идею и за слова


Зарегистрируйся здесь, для начала, с полным ФИО.
Покажи пример гражданской смелости и отваги.
Профайл

§ nero136
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует
nero136


(Пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 25.01.10
Отправлено: 28.12.16 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nero136:
трудно верится

*с трудом верится
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 99, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 96
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, drakon, kbkz1980

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 186
Пользователей: 5
Всего: 191

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх