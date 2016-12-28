nero136 Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует #22





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Регистрация: 25.01.10 (Пользователи) Отправлено: - 19:34 Цитата: Валентин:

Если кто не читал: https://www.facebook.com/bidrisov/posts/1224130614332463

Если кто не читал:

Честно говоря трудно верится, что такой бред написал взрослый человек и к тому же журналист. Попахивает юношеским максимализмом от великовозрастного дурака. Ну в общем от журналистов вообще трудно ожидать какой то адекватной позиции. Либо зомбопатриоты на ниточках у правительства, либо либералы на кормушке у оппозиции всяких опальных олигархов типо Аблязова, Храпунова и покойного Алиева. Я тоже не восторге от НАНа, особенно когда ручные депутаты выслуживаются и чуть ни каждый объект хотят назвать в его честь. Но с возрастом понимаешь насколько дальновидны его решения. Взять тот же перенос столицы ближе к северным регионам где большой процент русского населения. Это получается Назарбаев еще в 1994 году предвидел ситуацию с Крымом и решил перенести столицу для большого контроля за севером. Или сейчас хают что на строительство инфраструктуры ЭКСПО уходят огромные деньги. А многие не знают что на базе зданий ЭКСПО создадут офшорную зону на подобие Дубаев и в будущем она себя окупит многократно. А про допинговых чемпионов вообще смешно. Нашли допинг спустя 4 года прям перед Олимпиадой, чтобы не успели отсидеть дисквалификацию или подготовить новых спортсменов. Не только у наших спортсменов, а почти у всех стран бывшего СССР. Явно какие то подляны от запада, особенно когда выяснилось благодаря хакерам, что западные спортсмены якобы законно хавают допинг по предписаниям врачей.