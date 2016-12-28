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≡ Тариф ГКП «Костанай-Су» для населения с 1 января вырастет на 10% из-за кредита ЕБРР		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Тариф ГКП «Костанай-Су» для населения с 1 января вырастет на 10% из-за кредита ЕБРР
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.16 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рост тарифов утвержден на 5 лет - с 2017 по 2021 год. В 2018-м он в среднем увеличится на 23%, для населения - на 10%. С 2019-го по 2021 годы тариф на холодную воду в среднем вырастет не больше, чем на 10%.
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Наталия
Re: Тариф ГКП «Костанай-Су» для населения с 1 января вырастет на...




Отправлено: 28.12.16 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ураааа!!! А мы-то думали, куда выросшую пенсию девать будем?!

у6
Re: Тариф ГКП «Костанай-Су» для населения с 1 января вырастет на...




Отправлено: 28.12.16 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спасибо!) как мы рады то, кредит Ваш, платим мы!

1
Re: Тариф ГКП «Костанай-Су» для населения с 1 января вырастет на...




Отправлено: 28.12.16 - 16:35
Комментарий удален модератором.

qwerty
Re: Тариф ГКП «Костанай-Су» для населения с 1 января вырастет на...




Отправлено: 28.12.16 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пошёл брать кредит,чтобы заплатить ваш кредит...

гражданин
Re: Тариф ГКП «Костанай-Су» для населения с 1 января вырастет на...




Отправлено: 28.12.16 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так это увеличение не последнее. ежегодно цифра будет расти. а может еще и не раз в год это произойдет.

посетитель
Re: Тариф ГКП «Костанай-Су» для населения с 1 января вырастет на...




Отправлено: 28.12.16 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто заметил, что канализация подорожает на 44,3% ? Грабют уже не по детски.

кардинал
Re: Тариф ГКП «Костанай-Су» для населения с 1 января вырастет на...




Отправлено: 28.12.16 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда...мне интересно знать куда смотрит (комитет регулирования естественных монополий), насколько известно кредитования монополистических предприятий в РК должно быть согласованно и одобрено данным комитетом, и получено письменное разрешение о том, что выплата процентов по кредиту не будет влиять на тариф населению ... ? Либо специально для Костанай Су закрыли глаза на это...опасный маневр руководства так сказать ..не ради, а вопреки..или "по перек" как обычно любят это делать)). Вводите дотации, на коммуналку для уязвимых слоев населения, разработайте более диференцированный тариф как для предприятий организация так и для обычных граждан. Конечно....Костанай - Су можно понять, большой физический износ коммуникаций техники , людей)))), но господа ... надо проводить анализ искать пути выхода, отдайте на аутсорсинг часть своих услуг к примеру обслуживание комуникации , пусть бизнес работает . вы меньше затрат нести будете, сократите свои расходы, заключите договоры подпишите меморандум сотрудничества трехсторонний: акимат, костанай су, подрядчик. Вообщем вопросов остается больше чем ответов. Весть о повышении не радует. Искать нужно выходы, просто повышать тариф после трех девальвации это не правильно.

Ден
Re: Тариф ГКП «Костанай-Су» для населения с 1 января вырастет на...




Отправлено: 28.12.16 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Год назад писали, в статье от 27 ноября 2015, 11:38, что тарифы утверждены на 5 лет (тариф на 2017 год 74,31 тнг).
Очередные пять лет пошли))

галина
Re: Тариф ГКП «Костанай-Су» для населения с 1 января вырастет на...




Отправлено: 28.12.16 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кардинал:

потому что,,закон казахстана,, очень отличается от закона костаная ,,
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