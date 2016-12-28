кардинал Re: Тариф ГКП «Костанай-Су» для населения с 1 января вырастет на... #7







Отправлено: - 20:56 Мда...мне интересно знать куда смотрит (комитет регулирования естественных монополий), насколько известно кредитования монополистических предприятий в РК должно быть согласованно и одобрено данным комитетом, и получено письменное разрешение о том, что выплата процентов по кредиту не будет влиять на тариф населению ... ? Либо специально для Костанай Су закрыли глаза на это...опасный маневр руководства так сказать ..не ради, а вопреки..или "по перек" как обычно любят это делать)). Вводите дотации, на коммуналку для уязвимых слоев населения, разработайте более диференцированный тариф как для предприятий организация так и для обычных граждан. Конечно....Костанай - Су можно понять, большой физический износ коммуникаций техники , людей)))), но господа ... надо проводить анализ искать пути выхода, отдайте на аутсорсинг часть своих услуг к примеру обслуживание комуникации , пусть бизнес работает . вы меньше затрат нести будете, сократите свои расходы, заключите договоры подпишите меморандум сотрудничества трехсторонний: акимат, костанай су, подрядчик. Вообщем вопросов остается больше чем ответов. Весть о повышении не радует. Искать нужно выходы, просто повышать тариф после трех девальвации это не правильно.