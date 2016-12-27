молот Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год #32





(Пользователи) Сообщений: 13

Регистрация: 08.01.16 (Пользователи) Отправлено: - 21:27 С замечательными мыслями заканчивает год наш народный трибун А.Денисов. В каждой строке заметки ощущается его боль за наше общество в целом и за каждого казахстанца в частности. Нас старшее поколение казахстанцев глава государства "кинул" с начислением пенсии и эта несправедливость очевидно не грызёт ему совесть (если она у него есть) , наши сбережения в сбербанке СССР он приватизировал поместив их в Швейцарские банки на своё имя и до сих пор не собирается их возвращать - это как ?. Казалось бы в РК распродано уже все богатства страны и под землёй и над землёй в том числе и атрибуты государственности , но ЕЛ БАСЫ неимётся продать и землю народа против чего Макс Бокаев и Талгат Аян организовали митинг и выразили мнение народа , а их лишили свободы по надуманным причинам , а в Костанае недавно г-жа Алдамжарова открыто провоцировала межнациональную рознь но так до сих пор реакции властей нет ПОЧЕМУ? кто ответит на этот вопрос . Отсюда вывод : " не всё ладно в датском королевстве " и дай бог чтобы в новом году появились личности ликвидирующие эти перекосы ...С наступающим новым годом дорогие казахстанцы ! ....