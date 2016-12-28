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§ NG.kz
Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в разглашении госсекретов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 26635
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.16 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывший высокопоставленный сотрудник спецслужб Казахстана был задержан ещё 26 декабря.Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан осуществляется досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов, сообщает пресс-служба ведомства.
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§ аргентина -ямайка
Re: Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в...
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 28.12.16 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лучше надо было черновики будущей книжки прятать .
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