NG.kz Считаете ли вы, что 2017 год станет для казахстанцев более...



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:15 Считаете ли вы, что 2017 год станет для казахстанцев более счастливым и успешным, чем 2016-й?

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