Цитата: Мухамбетов отметил, что частная волейбольная команда «Иволга» была расформирована в связи с трудным финансовым положением спонсора команды. Вообще "Иволгу"пора ликвидировать1 !Цитата: - В ближайшее время мы решим вопросы и «Иволга-Холдинг» бесплатно предоставит свой зал. И вернуть жителям района КЖБИ как законному владельцу! Цитата: - Это дорогой объект, поэтому его назвали культурно-спортивным, - уточнил аким области. - Там можно будет проводить спортивные мероприятия, а также концерты. Объект будет построен в течение года. Только не для проведения ярмарок! А так всё прекрасно! Цитата: Кроме того, в Костанае появится бассейн с длиной дорожек 50 м. Объект будет соответствовать олимпийским стандартам: 10 дорожек, электронное табло, трибуны вместительностью 500-700 мест. Его строительство обойдется в 2 млрд тенге. БРАВО!!! Вот это будет классно!Так держать Казахстан!!! Цитата: Также в планах - строительство школы бокса имени Ивана Дычко и детской футбольной академии с манежем и интернатом, где будут проживать ребята 12-13 лет из городов, районов области, которые смогут бесплатно обучаться в академии. При жизни увековечили именем Ивана Дычко?А задумано прекрасно... и самое главное для наших с вами детей! И это в такое трудное время!