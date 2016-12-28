07Litra Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4039





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8294

Регистрация: 16.04.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:26 что население Катманды составляет 81 лимон голов,и столько же лимонов случается веселых и курьёзных случаев.... каждый седьмой,катмандинец,верит в НЛО,а 24% населения совали пальцы в розетки.... что каждый из вас,носит в среднем 103 еврика наличкой и из них 5,37 еврика монетами.... 2/3 немцев,любимым занятием (хобби) считают сон...500 нем.челов каждый год при жарке шашлыка,поджаривают и себя... 72% громко поют в машине,а каждый 5-й, с тачилой ещё и разговаривает....