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Страница 270 из 270«1...268269270
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9214
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.12.16 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шелмимом:
Ну да, вашим ответам я так и поверил.

Я не Поп,не Аким и не Президент. Можешь -
не верить,тов.Алекс - ваще... :lol:
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.12.16 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верь , а не испытывай :lol: верующему прибавится - у неверующего убавится . :-P

§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8294
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 28.12.16 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Можешь -
не верить,тов.Алекс - ваще... :lol:

НЕМЕС,а я читал в "Bilde",што у вас там 75% населения,когда целуютца,держут нос направо... а 40% не имеют ничего против,при налоговой делкарации изменить цифры в сторону уменьшения... :lol:
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§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8294
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 28.12.16 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что население Катманды составляет 81 лимон голов,и столько же лимонов случается веселых и курьёзных случаев.... каждый седьмой,катмандинец,верит в НЛО,а 24% населения совали пальцы в розетки.... что каждый из вас,носит в среднем 103 еврика наличкой и из них 5,37 еврика монетами.... 2/3 немцев,любимым занятием (хобби) считают сон...500 нем.челов каждый год при жарке шашлыка,поджаривают и себя... 72% громко поют в машине,а каждый 5-й, с тачилой ещё и разговаривает.... :lol:
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§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8294
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 28.12.16 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
использовать носовой платок больше одного раза,60% населения считает дурным тоном,а 7,76 миллионов являются вегетарианцами (в1983 году,таких было около 600 тыщ)....в течении дня немцы находят всего лиш 3часа и 56 минут свободного времени.... целуются немцы в среднем 3,2 раза в день,а сексом занимаются 2 раза в неделю... 40% ужеоднажды звонили соседям,по поводу громкой музыки,а каждый десятый немец отмечен татушками или партачками.... 0,25г. в среднем ,употребленно немцами "КОКСА",а каждые 8 минут кто-то кому-то врёт... :lol:
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§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8294
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 28.12.16 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2/3 принимают ежедневный душ..... причём находятся под ним 9 мин. и расходуют 75 литров воды.... 53% женщин,не нравятся мужики с кавбойскими замашками,а 45% мужиков не нравятся тётки в леггинсах (чё такое я не знаю)... 85% женщин удовлетворены размером пениса партнёра,но только 55% мужиков довольны своим "наследством".... 20 000 дам каждый год увеличивают себе грудь,а 715 мужиков просят своих подруг грудь уменьшить... :lol:
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§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8294
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 28.12.16 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 года жизни,вы проводите регулярно на горшке, и только 3% процента из вас регулярно сдают кровь.... хотя 80% населения это делало хоть раз в жизни...

так что "мимопешехуйствующий" господин прав... не верте ничему... ну,или зрите в корень.... :lol:

[Исправлено: 07Litra, 28.12.2016 - 19:50]
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9214
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.12.16 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тов.07! Со все тобой - вышеперечисленным,у
меня со статистикой совпадает только то,

что у меня в кошельке мелочи 5.14 евро.
Бумажных 1000 Итальянских Лир. Лежит
уже больше 15 лет,как иностранная
валюта,для привлечения Евров. Чёт -
не помогает,а выкинуть жалко.
Носовые платки - это как мусор,зашёл
вчера в Аптеку,подарок дали...
А остальное или выше или ниже средней
статистики... :lol: :oops:
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0,7
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.12.16 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А остальное или выше или ниже средней
статистики... :lol: :oops:

значит ты не настоящий... :-(

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9214
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.12.16 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
0,7:
значит ты не настоящий...

Больше не называйся никакими Никами.
Почему? Я например - не вегетарианец.
Кокс - не употребляю,целоваться
люблю только с "Репками" и с ними
больше 2 раз в неделю... :lol:
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§ аргентина -ямайка
Моя Деревенька и её окрестности.
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 28.12.16 - 21:16
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Страница 270 из 270«1...268269270
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