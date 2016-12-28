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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9212
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.12.16 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шелмимом:
Ну да, вашим ответам я так и поверил.

Я не Поп,не Аким и не Президент. Можешь -
не верить,тов.Алекс - ваще... :lol:
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.12.16 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верь , а не испытывай :lol: верующему прибавится - у неверующего убавится . :-P

* 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8286
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 28.12.16 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Можешь -
не верить,тов.Алекс - ваще... :lol:

НЕМЕС,а я читал в "Bilde",што у вас там 75% населения,когда целуютца,держут нос направо... а 40% не имеют ничего против,при налоговой делкарации изменить цифры в сторону уменьшения... :lol:
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Страница 270 из 270«1...268269270
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