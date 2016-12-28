07Litra Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4038





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8286

Регистрация: 16.04.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:19 Цитата: drakon:

Можешь -

не верить,тов.Алекс - ваще... Можешь -не верить,тов.Алекс - ваще...

НЕМЕС,а я читал в "Bilde",што у вас там 75% населения,когда целуютца,держут нос направо... а 40% не имеют ничего против,при налоговой делкарации изменить цифры в сторону уменьшения...