Бывалый Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год #30







Отправлено: - 19:03 Цитата: Горожанин_kst:

Речь о пенсионерах, которым обязательную пенсию государство платит

Оно им платит не просто так.

Оно им платит за то, что они что-то полезное создавали когда работали.

Зарплата и есть мера полезности труда.

Ничего лучше этого показателя пока не придумали.

Поэтому им платят не только по стажу, но и по зарплате.

Цитата: Горожанин_kst:

Нам никто пенсии такой платить не собирается! Мы получим то что накопили обязательными отчислениями

Ну так копим ведь как раз прямо пропорционально зарплате и стажу.