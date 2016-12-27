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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 26631
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы выходим в Новый год с надеждами на укрепление мира и согласия в стране, рассчитывая на поддержку Огненного Петуха. Ведь он требует от своего окружения максимум ответственности и самоотдачи в стремлении довести все свои начинания до конца.
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Бывалый
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год




Отправлено: 28.12.16 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Речь о пенсионерах, которым обязательную пенсию государство платит

Оно им платит не просто так.
Оно им платит за то, что они что-то полезное создавали когда работали.
Зарплата и есть мера полезности труда.
Ничего лучше этого показателя пока не придумали.
Поэтому им платят не только по стажу, но и по зарплате.
Цитата:
Горожанин_kst:
Нам никто пенсии такой платить не собирается! Мы получим то что накопили обязательными отчислениями

Ну так копим ведь как раз прямо пропорционально зарплате и стажу.

* Горожанин_kst
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 394
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.12.16 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Ну вот теперь ближе к телу)
А вот про пропорции к з/п...лично за себя скажу так, я на те деньги, которые в пенс. фонд отдаю, давно рукой махнул. И на старость себе денюжку сколачиваю сам, "по зёрнышку, да всё в свой амбар".
Хучь и не настока бывалый, но чёй-то мне подсказывает, что так надёжнее будет.

[Исправлено: Горожанин_kst, 28.12.2016 - 19:19]
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