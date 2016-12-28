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§ NG.kz
С нового года в РК государство не откажется от регулирования цен, как планировало
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26631
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.16 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Планы были связаны с поручением президента. Однако опасения по поводу «необъективного роста цен» на некоторых рынках скорректировали их. Госрегулирование на общественно-значимых рынках останется до 2020 года.
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Маркс
Re: С нового года в РК государство не откажется от регулирования...




Отправлено: 28.12.16 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уррааа! Останемся с дешевыми яйцами !

§ nurbancik
Re: С нового года в РК государство не откажется от регулирования...
nurbancik


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 28.12.16
Отправлено: 28.12.16 - 16:47
Комментарий удален модератором.
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PS
Re: С нового года в РК государство не откажется от регулирования...




Отправлено: 28.12.16 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Если государство заставляет платить за образование и медицинские услуги. Жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью по рыночной цене, платить налоги и содержать армию чиновников, зачем мне такое государство?" Ж. Алферов. Как думаете, актуально?

* Горожанин_kst
Re: С нового года в РК государство не откажется от регулирования...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 394
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.12.16 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что касается продуктов, удорожание которых так волнует граждан, то здесь регулирования цен со стороны государства нет.

"Но Вы держитесь там!"©
привед от МедВед, т.с.
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