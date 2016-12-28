NG.kz С нового года в РК государство не откажется от регулирования цен, как планировало



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:40 Планы были связаны с поручением президента. Однако опасения по поводу «необъективного роста цен» на некоторых рынках скорректировали их. Госрегулирование на общественно-значимых рынках останется до 2020 года.

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