Ksander Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год #22





(Пользователи) Сообщений: 6

Регистрация: 08.12.16 (Пользователи) Отправлено: - 13:55 Я могу просвятить по поводу сакральной фразы "цены под контролем". Антимонопольная служба присылает запрос на отчет по формированию цен, где нет ни единого нарушения законов юридических или экономических. Но цены то из-за приходной цены сырья в производстве или товара в розничной торговле неумолимо растут, не успеваешь реагировать. Потом проводят "беседы", давя на то, что социально не защищенные люди очень остро реагируют на повышение даже на 20 тенге. Говорят - ну может вы пожертвуете своей наценкой, ради бабушек и дедушек. Но бабушки и дедушки - это все слова. По факту же мы отдадим свою наценку оптовикам, которые нам товар продали. А вот с ними чтоб так разговаривали - я не слышал. Они начинают с верхушки начинать решать проблему, корень не трогают. Ибо чем дальше в корень - тем крупнее игроки. А крупным игрокам не принято перечить, им принято медальки вешать. А розницу мы можем и подушить, т.к. розница на виду, а опт требует мозговой активности, для анализа. А мозговая активность многих чиновников так удивляет, что иногда просто нечего сказать на нелогичные аргументы, которые они приводят.