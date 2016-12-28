микрарайон г. Re: В Костанае завершили ликвидацию аварии на теплотрассе по ул.... #9







Отправлено: - 18:54 Давно пора уже избавляться от этой коммуняцкой системы отопления ....25 лет независимости а вода горячая и отопление ещё из советского прошлого.Вот в газете была статья что надо переходить на альтернативные источники тепла.В Европе уже давно нету этих труб.Предлагаю начать с печек на кизяке не требует ремонта труб асфальт,дороги будут в идеальном состоянии и заодно будет подъём сельского хозяйства выгод сколько бюджет города с экономим.Эти денюшки пустим на другие благие дела, ну например можно будет сразу все улицы переименовать....