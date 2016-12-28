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§ NG.kz
Перечень технических средств реабилитации инвалидов изменится в Казахстане с 1 января 2017 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26631
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.16 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала следующего года инвалиды будут получать вместо видеокомпьютеров ноутбуки с веб-камерой, вместо компьютерных тифлокомплексов - ноутбуки с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи.
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Я
Re: Перечень технических средств реабилитации инвалидов...




Отправлено: 28.12.16 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исправьте средства морально усмотрели,

Кобра
Re: Перечень технических средств реабилитации инвалидов...




Отправлено: 28.12.16 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]Но отметил - в рамках модернизации пенсионной системы неработающим матерям детей-инвалидов весь период ухода за ними будет засчитываться в качестве трудового стажа.[/video]
С какого года это будет считаться? 90-е туда попадают или нет?

§ drakon
Re: Перечень технических средств реабилитации инвалидов...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9212
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.12.16 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кобра:
90-е туда попадают или нет?

Да,попадут-начиная с 2090 года... :lol: :oops:
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