Цитата: Уехавший на этой неделе из Казахстана бывший главный редактор интернет-портала Radiotochka.kz Бекжан ИДРИСОВ в прощальном письме горько охарактеризовал

Видать всё накипело, решил высказаться... Наверное лучше водки выпить, хорошо выпить, но не увлекаться таким лечением, имхо.



Так же в конце этого года, решил всё начать с нуля, бывший директор Астанинского бюро телеканала КТК. Бросил всё здесь, и перебрался в Подмосковье, работать на ВГТРК.

Как сказал Ярослав Красиенко, начинает от в Подмосковье с нуля, и привел в пример старую китайскую пословицу, которая гласит: "Лучше быть чёртом в большом храме, чем Богом – в маленьком", читать здесь