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≡ 32 многоэтажных дома отключили от отопления и горячего водоснабжения в районе магазина "Экспресс" в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
32 многоэтажных дома отключили от отопления и горячего водоснабжения в районе магазина "Экспресс" в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26629
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.16 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- На теплотрассе образовался свищ, - сообщил "НГ" диспетчер ГКП "КТЭК" Александр МАКАРЕНКО. - Обещают закончить работы и возобновить подачу теплоэнергии сегодня к 16 часам.
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123
Re: 32 многоэтажных дома отключили от отопления и горячего...




Отправлено: 28.12.16 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не успевают заказывать, как по новой раскапывать начинают в одном и том же месте

Денис
Re: 32 многоэтажных дома отключили от отопления и горячего...




Отправлено: 28.12.16 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо срочно переименовать эту улицу с свищем. и тогда не надо будет копать транцеи на теплотрассе.

Саня
Re: 32 многоэтажных дома отключили от отопления и горячего...




Отправлено: 28.12.16 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не пойму :разве там не новую трассу проложили?Который раз это район без воды.

Виталий
Re: 32 многоэтажных дома отключили от отопления и горячего...




Отправлено: 28.12.16 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда сажать уже начнут?

у6
Re: 32 многоэтажных дома отключили от отопления и горячего...




Отправлено: 28.12.16 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
оу, там же только недавно меняли трубу, все лето и осень там перерыто было, откуда пилять свищь?)) че они старые трубы положили обратно, где прокуратура??

гражданин
Re: 32 многоэтажных дома отключили от отопления и горячего...




Отправлено: 28.12.16 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 11:48 пресс-служба акимата Костаная сообщила: "В связи с плановыми работами по устранению свища на трубе


разве могут быть работы по устранению свища плановыми? это же аварийный случай и планированию никак не подвержен

гость
Re: 32 многоэтажных дома отключили от отопления и горячего...




Отправлено: 28.12.16 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
переименуйте майлина в алдамжара и пусть инициаторы копают за счет заведения (КСТУ)

All
Re: 32 многоэтажных дома отключили от отопления и горячего...




Отправлено: 28.12.16 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
14:30 !как-то нет ещё ни тепла ни горячей воды((видать свищ свищит по полной :lol:

§ 07Litra
Re: 32 многоэтажных дома отключили от отопления и горячего...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8282
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 28.12.16 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
Не успевают заказывать, как по новой раскапывать начинают в одном и том же месте


это называется



Цитата:
В связи с плановыми работами по устранению
:-x
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§ 07Litra
Re: 32 многоэтажных дома отключили от отопления и горячего...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8282
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 28.12.16 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
у6:
откуда пилять свищь?)

Цитата:
у6:
че они старые трубы положили обратно,

да,пилядь,похожа трубы новые... но,пилять,эта походу не "свищ",а "прободная язва"... афсё это,пилятсво, лечитца удаление головной опухоли.. хирургов тока нету... хЕрурги есть,а хИрургов нема.... да и эт,понос-та не первый и не последний (к несчастью)-коренных кУстанайцев,да и кОстанайцев уже подобными "пердимоноколями" не удивить... ну а свеженабеглые и гости города,те да... те в просрации.... :lol:
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§ 07Litra
Re: 32 многоэтажных дома отключили от отопления и горячего...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8282
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 28.12.16 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
All:
14:30

может время московское указано? как-никак,в ТеэСе живём.... :-o или,не дай Аллах,среднеевропейское.... по гринвичу... как-никак а АзиОпа.... :-o :-o
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All
Re: 32 многоэтажных дома отключили от отопления и горячего...




Отправлено: 28.12.16 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
среднеевропейское.... по гринвичу... как-никак а АзиОпа....

И мы по ходу в самой этой... так сказать ...центре..и по какому они времени такие критерии выставляют ,только ТэСаВцАм и известно :-x ..т.к. Тепла все нет и нет..
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