Затоболец:

я бы заранее набрал воды. а так пришлось покупать воду. а туалет так вообще ///

Добринцофф:

Правда нет худа без добра,в магазине разобрали все пятилитровки и дорогие и дешёвые

[Исправлено: Ольга Колоколова, 28.12.2016 - 10:07]