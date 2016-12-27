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§ NG.kz
Нет холодной воды в поселке Затобольск
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26629
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Затобольске нет холодной воды. Телефон диспетчерской службы КГП "ЗТЭК" занят. кто знает в чем проблема?
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глас народа
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск




Отправлено: 27.12.16 - 21:55
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск




Отправлено: 28.12.16 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
я бы заранее набрал воды. а так пришлось покупать воду. а туалет так вообще ///

Цитата:
Добринцофф:
Правда нет худа без добра,в магазине разобрали все пятилитровки и дорогие и дешёвые

Это называется экономический ущерб населения , который ни кто и ни когда не считает . Когда народ начинает смывать свои деньги в унитаз .

[Исправлено: Ольга Колоколова, 28.12.2016 - 10:07]

* denfostr
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 28.12.16 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВОт,когда закидают судебными исками водоканал,тогда и будут предупреждения о плановых отключениях. А пока народ спит и терпит лищения.
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* denfostr
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 28.12.16 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за десятки лет ,опыт подсказывает иметь в доме резервную ескость для воды.У нас к примеру,дома всегда стоит 50 л емкость с водой.Ну, так на всякий случай. В развитой же стране живем)
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Затоболец
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск




Отправлено: 28.12.16 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно «Правил пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов» (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 163. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2015 года № 10658).
«30. Услугодатель частично или полностью прекращает предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению, с уведомлением потребителя не менее чем за три календарных дня, в случаях: 1) проведения услугодателем планово-предупредительного ремонта, работ по обслуживанию систем водоснабжения и водоотведения, дезинфекции сетей водоснабжения, к которым присоединен потребитель, а также для производства работ по присоединению новых систем водоснабжения и водоотведения;»

Анастасия
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск




Отправлено: 28.12.16 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Почему ты дозвонился а другие не могли?


Потому, что мы все( у кого не было воды)дозвонились по номеру диспетчерской ТЭКа 22264, где вразумительно ответили, что воду дадут после 16.
Вода кстати не 12 часов отсутствовала и только в некоторых многоэтажках

Денис
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск




Отправлено: 28.12.16 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все эти перебои с водоснабжением связаны с тем,что переименовали улицы с задержками,если бы пораньше переименовали,тогда было бы как в лучших домах франции

§ Vital
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3794
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.12.16 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анастасия:

Анастасия

Забудь. Не обращай внимание.
Профайл

§ Добринцофф
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4902
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.12.16 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
denfostr:
за десятки лет ,опыт подсказывает иметь в доме резервную ескость для воды.У нас к примеру,дома всегда стоит 50 л емкость с водой.Ну, так на всякий случай. В развитой же стране живем)

У меня на крыше емкость на 1000л стоит и подключена к домашней разводке,в случае перебоев открываешь краник и вода бежит. Если там вода закончилась,то-же не беда,но придётся пройти 10 метров до гаража в нём есть скважина,если нет электричества подключаешь инвертор от "акумулятора" и набираеш водичку.Если вообще ничего нет и всё поломалось,идёшь на огород и набираешь вручную из колоца :lol:
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* denfostr
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 28.12.16 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, именно так и происходит)потому что наши проблемы ворам из водоканала не интересны
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Маркс
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск




Отправлено: 28.12.16 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Если там вода закончилась,то-же не беда,но придётся пройти 10 метров до гаража в нём есть скважина,если нет электричества подключаешь инвертор от "акумулятора" и набираеш водичку.Если вообще ничего нет и всё поломалось,идёшь на огород и набираешь вручную из колоца

А если сил нет?
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