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≡ Тариф ГКП «Костанай-Су» для населения с 1 января вырастет на 10% из-за кредита ЕБРР		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Тариф ГКП «Костанай-Су» для населения с 1 января вырастет на 10% из-за кредита ЕБРР
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26629
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.16 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рост тарифов утвержден на 5 лет - с 2017 по 2021 год. В 2018-м он в среднем увеличится на 23%, для населения - на 10%. С 2019-го по 2021 годы тариф на холодную воду в среднем вырастет не больше, чем на 10%.
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Наталия
Re: Тариф ГКП «Костанай-Су» для населения с 1 января вырастет на...




Отправлено: 28.12.16 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ураааа!!! А мы-то думали, куда выросшую пенсию девать будем?!

у6
Re: Тариф ГКП «Костанай-Су» для населения с 1 января вырастет на...




Отправлено: 28.12.16 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спасибо!) как мы рады то, кредит Ваш, платим мы!

1
Re: Тариф ГКП «Костанай-Су» для населения с 1 января вырастет на...




Отправлено: 28.12.16 - 16:35
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