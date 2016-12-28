NG.kz Тариф ГКП «Костанай-Су» для населения с 1 января вырастет на 10% из-за кредита ЕБРР



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:11 Рост тарифов утвержден на 5 лет - с 2017 по 2021 год. В 2018-м он в среднем увеличится на 23%, для населения - на 10%. С 2019-го по 2021 годы тариф на холодную воду в среднем вырастет не больше, чем на 10%.

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