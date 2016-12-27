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≡ 70-летний житель Костанайского района отправился в четырехдневный лыжный поход 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
70-летний житель Костанайского района отправился в четырехдневный лыжный поход
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26629
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мухамедкали Аскаров планирует пройти самостоятельно 105 км из Садового в Аулиеколь за 4 дня с тремя остановками на ночлег - в поселках Глазуновка, Лаврентьевка и Новонежинка.
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§ kbkz1980
Re: 70-летний житель Костанайского района отправился в...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1832
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.12.16 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
где взять деньги Зин?

Цитата:
07Litra:
нафик,какая-то скандинавия

Муля,я не говорю что каждый год посещать ЧМ.
В прошлом году был ЧМ в Сыктывкаре-это не мульоны денег .
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* drakon
Re: 70-летний житель Костанайского района отправился в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9207
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.12.16 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
это не мульоны денег .

Могли бы "ТОБОЛУ" на один день -
сократить отдых в Турции, а деда
на эти деньги - послать на ЧМ... :lol:
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