Маркс Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год #21







Отправлено: - 13:12 Цитата: Victor Yang:

Если бы всё так было просто, руководитель бы никогда не зарабатывал больше разнорабочего. Мир гораздо сложней, чем ты думаешь.

Ну это только так кажется:

"Источник всех богатств - честный труд. Другими словами, все - будь то мешок картофеля, рояль или семиместный туристский автомобиль, - все это плод человеческого труда. Когда труд окончен, предстоит распределение богатств, созданных трудом; тут-то и начинается шулерство. Что-то не видно, чтобы труженики с мозолистыми руками играли на рояле или путешествовали в автомобилях. Причина тому - нечистая игра. Десятки и сотни тысяч мошенников просиживают ночи напролет над планами, как бы втиснуться между рабочими и плодами их труда. Эти мошенники и есть так называемые бизнесмены. Втиснувшись между рабочим и продуктом его труда, они урывают свою долю богатств. Доля эта определяется не справедливостью, а степенью могущества и подлости шулеров. В каждом отдельном случае они выжимают все, что может выдержать коммерция. Так поступают все участники игры." (Джек Лондон).