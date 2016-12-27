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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26624
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы выходим в Новый год с надеждами на укрепление мира и согласия в стране, рассчитывая на поддержку Огненного Петуха. Ведь он требует от своего окружения максимум ответственности и самоотдачи в стремлении довести все свои начинания до конца.
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§ Дантист
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 311
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 28.12.16 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
один работал на ключевых позициях, другой - разнорабочим. А им одинаковую пенсию?

Я за одинаковую пенсию. Социальный статус у всех-пенсионер. Значит и пенсия должна назначаться за стаж и не более. Тот же военный он рисковал, когда был военным, а на пенсии он чем рискует? Чиновник на пенсии тоже всего лишь пенсионер. Почему он должен получать в несколько раз больше шахтера?.
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Маркс
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год




Отправлено: 28.12.16 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Скажу по-другому: один работал на ключевых позициях, другой - разнорабочим.

На ключевых позициях это как? Ключи таскал и руками водил? На пенсию вышел свеженьким и здоровым, в отличие от разнорабочего, у которого болячка на болячке и болячкой погоняет. Это при Союзе те, кто работал руками, получал порой больше того, кто руками водил, поэтому и пенсии были одинаково максимальными, за исключением персональных пенсионеров.

Хохол
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год




Отправлено: 28.12.16 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
То есть, ты считаешь, что ВОЕННЫЙ, по своим профессиональным рискам и вкладу в страну, находится на одной планке с шоферами, механизаторами и доярками?

Да я считаю что военный в мирное время это дармоеды , выпячивающие свою проффесию , Родине служить . Выходящие рано на пенсию и получающие эту пенсию больше чем гражданские . В своё время именно благодаря военным и их лобби , СССР тратило огромное количество своих ресурсов на производство бактериологического , химического , ядерного и простого оружия , которое Россия до сих пор не может утилизировать , опять тратя на утилизацию средства . Хлеб и молочко всем подавай , да что б свежее и натуральное . А мы вам за это (имею ввиду военных) будем искать военные угрозы , придумывать опасность , решать и выполнять мнимые задачи .

§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7633
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.12.16 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
На пенсию вышел свеженьким и здоровым, в отличие от разнорабочего, у которого болячка на болячке и болячкой погоняет.

Если бы всё так было просто, руководитель бы никогда не зарабатывал больше разнорабочего. Мир гораздо сложней, чем ты думаешь.
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§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7633
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.12.16 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А мы вам за это (имею ввиду военных) будем искать военные угрозы , придумывать опасность , решать и выполнять мнимые задачи .

Повторюсь:
Цитата:
Victor Yang:
Мир гораздо сложней, чем ты думаешь.

А в международных отношениях есть только одно право - право сильного. По этому праву США устанавливают "демократию", где им выгодно, но не трогают северную Корею. По этому же праву и Россия "участвует в жизни" других стран.
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Хохол
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год




Отправлено: 28.12.16 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А в международных отношениях есть только одно право - право сильного.

Не надо , эт нам вдалбливали что только одно и только силой , есть много стран которые сильны в международных отношениях не огромной армией и большим оружием , а просто высокой экономикой , нормальными законами и достойным уровнем жизни своих граждан . А вот когда это отсутствует , тогда и приходится лезть в международные отношения бряцая оружием .

Маркс
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год




Отправлено: 28.12.16 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если бы всё так было просто, руководитель бы никогда не зарабатывал больше разнорабочего. Мир гораздо сложней, чем ты думаешь.

Ну это только так кажется:
"Источник всех богатств - честный труд. Другими словами, все - будь то мешок картофеля, рояль или семиместный туристский автомобиль, - все это плод человеческого труда. Когда труд окончен, предстоит распределение богатств, созданных трудом; тут-то и начинается шулерство. Что-то не видно, чтобы труженики с мозолистыми руками играли на рояле или путешествовали в автомобилях. Причина тому - нечистая игра. Десятки и сотни тысяч мошенников просиживают ночи напролет над планами, как бы втиснуться между рабочими и плодами их труда. Эти мошенники и есть так называемые бизнесмены. Втиснувшись между рабочим и продуктом его труда, они урывают свою долю богатств. Доля эта определяется не справедливостью, а степенью могущества и подлости шулеров. В каждом отдельном случае они выжимают все, что может выдержать коммерция. Так поступают все участники игры." (Джек Лондон).

§ Ksander
Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
Ksander


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 08.12.16
Отправлено: 28.12.16 - 13:55
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§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7633
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.12.16 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Источник всех богатств - честный труд.

C этим никто не спорит. Но кто сказал, что труд, для которого нужно обладать комплексными знаниями, получая их в ВУЗе, менее ценен, чем труд, для которого нужно обладать минимальными знаниями - где сказали, там и копать на глубину, которую скажут?
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