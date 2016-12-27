drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4027





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9203

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:03 Цитата: Вайпер .:

я вот который год без ОСАГИ езжу , и техосмотра всего раз оштрафовали на 400 руб\50% .



А вот у нас,можно тоже всю жизнь - без страховки

ездить,до первого маленького ДТП. Потом всё

откроется. Ну а ПОСЛЕДСТВИЯ?

Догадаться - не трудно. вот техосмотр -



На заднем знаке - госномера,зелёный круг.

В центре число 18.Это год следующего прохождения,

В верхней точке - число 12 - это месяц - прохождения

плюс и минус - месяц,заштриховано - чёрным.

И главное цвет.У меня цвет розовый,значит 17 год.

Поэтому полицейский,только подходя к вашему

автО- уже видит- прошли или нет Вы техосмотр...

