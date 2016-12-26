13 - тый:

Когда то имел опыт работы в одной местной фарм сети и знаю что говорю

13 - тый:Как тебе, Валентин разлет цен который я тебе приводил между складами и аптеками.

13 - тый:

можно договориться между собой и врятли кто то докажет ценовой сговор