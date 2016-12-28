Цитата: - Казахи – чемпионы мира по тщеславию. В этом смысл их жизни... Вообще Казахстан существует в режиме «Как бы». Это все не по-настоящему, это страна-имитация.



Обидно очень сказал, и метко - не в бровь, а в глаз :)