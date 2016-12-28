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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Суета сует
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26624
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.16 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь 2016-й казахстанцы отчаянно шутили, и декабрь исключением не стал. Причем фейковое интервью ведущей «Первого канала «Евразия» Альмиры Шаукентаевой Владимиру Познеру занимает в списке розыгрышей даже не первое место.
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§ 74
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.12.16 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С наступающим, 2017 годом!
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§ Валентин
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4901
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.12.16 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Казахи – чемпионы мира по тщеславию. В этом смысл их жизни... Вообще Казахстан существует в режиме «Как бы». Это все не по-настоящему, это страна-имитация.


Обидно очень сказал, и метко - не в бровь, а в глаз :)
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§ 74
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.12.16 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уехавший на этой неделе из Казахстана бывший главный редактор интернет-портала Radiotochka.kz Бекжан ИДРИСОВ в прощальном письме горько

Сильный пост от него на фэйсбуке. В таком небольшом шоке от прочитанного.
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§ Валентин
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4901
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.12.16 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Сильный пост от него на фэйсбуке. В таком небольшом шоке от прочитанного.


Если кто не читал: https://www.facebook.com/bidrisov/posts/1224130614332463

Пост написан на эмоциях, вполне понятных, впрочем.

Комментарии отдельно порадовали :)
Сразу видно, повторюсь, ударил по больному месту, о чём не принято говорить.
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nik58
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует




Отправлено: 28.12.16 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего он не сгустил!Хотя и видна некоторая горячность,сейчас многие об этом говорят,даже и при положении!Просто он громко озвучил!

Хохол
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует




Отправлено: 28.12.16 - 13:42
Комментарий удален модератором.

!
Re: Тимур ГАФУРОВ: Суета сует




Отправлено: 28.12.16 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВВП такого бы полонием...
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