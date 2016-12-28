/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 54 иностранца встретят Новый год под арестом в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
54 иностранца встретят Новый год под арестом в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26624
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.16 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26 декабря на стационарном посту «Рубеж Костанай» при проверке документов сотрудники полиции задержали 53 граждан Узбекистана и гражданина Азербайджана за нарушение миграционного законодательства.
Читать новость

§ 74
Re: 54 иностранца встретят Новый год под арестом в Костанае
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.12.16 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
видимо не сошлись в цене 8-)
Профайл

121
Re: 54 иностранца встретят Новый год под арестом в Костанае




Отправлено: 28.12.16 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем их арестовывать. Понять и на первый раз простить. А теперь еще пять дней содержать за наши деньги.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: INFINITE

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 193
Пользователей: 4
Всего: 197

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх