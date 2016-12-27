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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26620
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы выходим в Новый год с надеждами на укрепление мира и согласия в стране, рассчитывая на поддержку Огненного Петуха. Ведь он требует от своего окружения максимум ответственности и самоотдачи в стремлении довести все свои начинания до конца.
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§ Дантист
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 311
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 28.12.16 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
один работал на ключевых позициях, другой - разнорабочим. А им одинаковую пенсию?

Я за одинаковую пенсию. Социальный статус у всех-пенсионер. Значит и пенсия должна назначаться за стаж и не более. Тот же военный он рисковал, когда был военным, а на пенсии он чем рискует? Чиновник на пенсии тоже всего лишь пенсионер. Почему он должен получать в несколько раз больше шахтера?.
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