Дантист Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 311

Регистрация: 05.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:32 Цитата: Victor Yang:

один работал на ключевых позициях, другой - разнорабочим. А им одинаковую пенсию?

Я за одинаковую пенсию. Социальный статус у всех-пенсионер. Значит и пенсия должна назначаться за стаж и не более. Тот же военный он рисковал, когда был военным, а на пенсии он чем рискует? Чиновник на пенсии тоже всего лишь пенсионер. Почему он должен получать в несколько раз больше шахтера?.