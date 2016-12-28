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§ NG.kz
Карасу в ожидании Нового 2017 года!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26620
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.16 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Традиционно в преддверии новогодних праздников на площади, в парке, на фасадах зданиях и на улицах села Карасу появились многочисленные сказочные и геометрические фигуры со светодиодной иллюминацией, которые вместе создают праздничное настроение для встречи нового 2017 года.
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§ 74
Re: Карасу в ожидании Нового 2017 года!
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3549
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.12.16 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы! Красиво и душевно.. Праздники впереди! с Наступающим Всех!
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