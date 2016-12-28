NG.kz Карасу в ожидании Нового 2017 года!



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:29 Традиционно в преддверии новогодних праздников на площади, в парке, на фасадах зданиях и на улицах села Карасу появились многочисленные сказочные и геометрические фигуры со светодиодной иллюминацией, которые вместе создают праздничное настроение для встречи нового 2017 года.

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