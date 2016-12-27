Алиса Re: Итоги традиционного конкурса снежных фигур подвели в... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2939

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:28 Фоте: мне абсолютно без разницы - кто делал. Дело принципа в следующем: не надо формулировать что Цитата: участвовали коллективы городских школ и детских садов . Участие принимают, в большинстве своем фактически профессиональные мастера, которые в школе даже не состоят в штате. Как и писала выше:единичные случаи когда фигуру делают сами сотрудники школы))) Так в итоге кто в конкурсе принимает участие: коллективы школ или нанятые мастера?