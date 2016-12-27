Хохол Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год #11







Отправлено: - 10:00 Цитата: Victor Yang:

Один работал всю жизнь, другой дома просидел - а пенсию одинаковую будут получать?

Не надо ля ля . Все кто сейчас на пенсии , работали . При союзе не дали бы на печи сидеть . Да ещё и с измальства . Дело было же после войны . Про них речь моя была . Не всем им пенсия была начислена справедливо . А вот есть дармоеды , у которых пенсия нормальная . Знаю такого пенсионера , который мало того что рано вышел на пенсию (военный) , так ещё и пенсия больше чем у бывших шоферов , механизаторов и доярок . А вся его заслуга перед обществом была в том что он на военном аэродроме хвосты самолётом заносил . Да и сейчас , те кто выдаёт всякие справки , разрешения и постановления , будет в будущем получать пенсию больше тех , кто просто выращивает молоко и мясо .