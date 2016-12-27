Денис Re: В Костанайской области под амнистию попадут около 1 500... #1







Отправлено: - 17:41 Свободу Юрию Деточкину, ну, а Фрунзика отпустить ,одного уже отпустили, Ахмидбек вообще ни в чем не виноват.всех выпустить за отсутствием состава преступления на сотни миллионов всего лишь обескровили наши деньги налогоплательщиков. Так что их первыми надо выпускать и попросить у них прощения...