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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26620
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы выходим в Новый год с надеждами на укрепление мира и согласия в стране, рассчитывая на поддержку Огненного Петуха. Ведь он требует от своего окружения максимум ответственности и самоотдачи в стремлении довести все свои начинания до конца.
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§ Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4898
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.12.16 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пессимист:
- Хуже уже не будет.
Оптимист:
- Будет! Конечно, будет!

Ну, всех с наступающим!
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nik58
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год




Отправлено: 27.12.16 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот с радиоточки вчера высказал!С горяча но в точку!Фантомное государство!Людям не легче от этого,но своему статусу оно соответствует!

премьер-пример
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год




Отправлено: 27.12.16 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вы можете припомнить эпизод в истории, чтобы организатор переворота отводил себе в будущем руководстве вторую роль? А кому первая-то?

Берите Украину в пример. 1-й Майдан. Юля становится премьером, отменяет скидочные соглашения с РФ по газу, настаивает на каких-то доп. внутригосударственных газовых посредниках, деньги отмываются, с нее взятки гладки, она серый кардинал и сейчас. 2-й майдан Сеня-кролик ведавший и "невидимыми" для народа траншами МВФ, и великой стеной и запачкавшийся на африканском некондиционном и дорогом угле, ушел "чистеньким", малые шишки получает только Порошенко по своей тупости от пьянства и жадности - за свои грехи, и Янукович в свое время - только по своей трусости и глупости, а должны многие отвечать, бандой по сговору с большими сроками, а нет - у всех типа разные дела, они типа врознь.

ссср
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год




Отправлено: 27.12.16 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо за смелость высказывать свои мысли.

( просьба редакторам: печатайте текст без ошибок):
Между тем, как отметили внимательные граждане, ни до суда, ни после него так и прозвучали причины, побудившие Кулекбаева к акту мести. Видимо, властям эта тема была невыгодна.

СНГ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год




Отправлено: 27.12.16 - 17:33
Комментарий удален модератором.

РФовец
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год




Отправлено: 27.12.16 - 17:38
Комментарий удален модератором.

777
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год




Отправлено: 27.12.16 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Скажем, одному изначально начислена пенсия 30 000 тенге, другому – 70 000
.
Не надо уходить на 30000, уходите на 130000.
«От каждого по его способностям, каждому — по его труду»©.
Цитата:
На мой взгляд, надо определить средний прирост пенсии по стране и начислять его всем пенсионерам.

Да здравствует уравниловка?

§ Дантист
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 311
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 28.12.16 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" Так ведь можно любую бытовую поножовщину или криминальную разборку отнести к акту террора."
Ну так за это звездочки побольше дадут. Кому интересен обычный уголовник.
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Хохол
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год




Отправлено: 28.12.16 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вообще, в вопросе индексации пенсий, на мой взгляд, требуется коррекция подхода. Скажем, одному изначально начислена пенсия 30 000 тенге, другому – 70 000. Ну, исходя из стажа и среднего заработка. Здесь эта разница четко отражена. Но при последующей индексацией, скажем, на 10%, первый получит 3 000 добавки, второй - 7 000. И с каждой индексацией эта разница будет возрастать. Справедливо ли это?

Хорошая мысль . Добавлять надо определённую сумму , а не процент . А то получается одним добавляют на икру кабачковую , а другим на красную .

§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7630
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.12.16 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Добавлять надо определённую сумму , а не процент . А то получается одним добавляют на икру кабачковую , а другим на красную

Один работал всю жизнь, другой дома просидел - а пенсию одинаковую будут получать?
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Хохол
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год




Отправлено: 28.12.16 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Один работал всю жизнь, другой дома просидел - а пенсию одинаковую будут получать?

Не надо ля ля . Все кто сейчас на пенсии , работали . При союзе не дали бы на печи сидеть . Да ещё и с измальства . Дело было же после войны . Про них речь моя была . Не всем им пенсия была начислена справедливо . А вот есть дармоеды , у которых пенсия нормальная . Знаю такого пенсионера , который мало того что рано вышел на пенсию (военный) , так ещё и пенсия больше чем у бывших шоферов , механизаторов и доярок . А вся его заслуга перед обществом была в том что он на военном аэродроме хвосты самолётом заносил . Да и сейчас , те кто выдаёт всякие справки , разрешения и постановления , будет в будущем получать пенсию больше тех , кто просто выращивает молоко и мясо .

51
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год




Отправлено: 28.12.16 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Не надо ля ля . Все кто сейчас на пенсии , работали . При союзе не дали бы на печи сидеть

За тунеядство привлекали к ответственности. А работы было море. Даже пацанами работали на каникулах.

§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7630
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.12.16 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
мало того что рано вышел на пенсию (военный) , так ещё и пенсия больше чем у бывших шоферов , механизаторов и доярок

То есть, ты считаешь, что ВОЕННЫЙ, по своим профессиональным рискам и вкладу в страну, находится на одной планке с шоферами, механизаторами и доярками? :-o
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§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7630
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.12.16 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Не надо ля ля . Все кто сейчас на пенсии , работали . При союзе не дали бы на печи сидеть .

Хорошо, неправ я. Скажу по-другому: один работал на ключевых позициях, другой - разнорабочим. А им одинаковую пенсию?
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