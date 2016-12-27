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§ NG.kz
Нет холодной воды в поселке Затобольск
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26620
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Затобольске нет холодной воды. Телефон диспетчерской службы КГП "ЗТЭК" занят. кто знает в чем проблема?
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глас народа
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск




Отправлено: 27.12.16 - 21:55
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск




Отправлено: 28.12.16 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
я бы заранее набрал воды. а так пришлось покупать воду. а туалет так вообще ///

Цитата:
Добринцофф:
Правда нет худа без добра,в магазине разобрали все пятилитровки и дорогие и дешёвые

Это называется экономический ущерб населения , который ни кто и ни когда не считает . Когда народ начинает смывать свои деньги в унитаз .

[Исправлено: Ольга Колоколова, 28.12.2016 - 10:07]

§ denfostr
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 28.12.16 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВОт,когда закидают судебными исками водоканал,тогда и будут предупреждения о плановых отключениях. А пока народ спит и терпит лищения.
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§ denfostr
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 28.12.16 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за десятки лет ,опыт подсказывает иметь в доме резервную ескость для воды.У нас к примеру,дома всегда стоит 50 л емкость с водой.Ну, так на всякий случай. В развитой же стране живем)
Профайл
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