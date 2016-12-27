drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4021





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9201

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:55 На ветке,про лекарство идёт такая

война. Копеечные лекарства аж

на несколько % -отличаются в разных



Аптеках.Наживаются Аптекарри.

Вот таблетки против Холлестерина.

100 штук.Стоят 237 Евро. Но Я

получаю- бесплатно,заплатив в

Медстаховку 42 Евро в год. Она

и оплачивает Аптеке...

