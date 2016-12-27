Алиса Re: Итоги традиционного конкурса снежных фигур подвели в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2938

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:26 вообще смешно каждый год читать результаты конкурса школ. Уже бы своими именами все называли: конкурс нанятых мастеров))))

Каждый год школы нанимают художников и представителей иных родственных профессий, чтобы сделали им фигуру. Единичные случаи, чтобы школа своими силами делала. Даже взглянув на фигуру можно увидеть, что ее делал мастер, а не учитель-любитель.