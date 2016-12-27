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§ NG.kz
Итоги традиционного конкурса снежных фигур подвели в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26619
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скульптуры животных и сказочных персонажей разместились на площади перед областным акиматом и в Сити-центре. Всего костанайские школы и детские сады изготовили 30 снежных фигур. Все участники конкурса получат денежные призы.
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§ 74
Re: Итоги традиционного конкурса снежных фигур подвели в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3548
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 27.12.16 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой голос за фигуру №3

[Исправлено: 74, 27.12.2016 - 15:12]
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§ Алиса
Re: Итоги традиционного конкурса снежных фигур подвели в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2938
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 27.12.16 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще смешно каждый год читать результаты конкурса школ. Уже бы своими именами все называли: конкурс нанятых мастеров))))
Каждый год школы нанимают художников и представителей иных родственных профессий, чтобы сделали им фигуру. Единичные случаи, чтобы школа своими силами делала. Даже взглянув на фигуру можно увидеть, что ее делал мастер, а не учитель-любитель. :lol: :lol:
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Фотя
Re: Итоги традиционного конкурса снежных фигур подвели в...




Отправлено: 28.12.16 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алисе : какая разница, кто делает фигуры, главное - красиво и деткам интересно.
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