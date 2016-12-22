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§ NG.kz
Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил о создании...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26619
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил о создании специальной комиссии для изучения вопроса о перераспределении полномочий между президентом, правительством и Парламентом. Верите ли вы в эффективность этой реформы?
Результаты опроса

§ peshexod
Re: Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил о создании...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3052
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 22.12.16 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
изучения вопроса о перераспределении полномочий между президентом, правительством и Парламентом

Изучение ситуации
Цитата:
Верите ли вы в эффективность этой реформы?

Какой реформы?
Не корректный опросник
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§ vofkakst
Re: Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил о создании...
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 27.12.16 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
о создании специальной комиссии

бюджетные миллионы теперь пойдут на объединение очередных нахлебников
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