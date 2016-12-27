Lex Re: "Костанай Су" снова дарит подарки?! #2







Отправлено: - 10:06 Цитата: лимон:

некогда им, бюджет надо осваивать

а ты думаешь что при товарище "30%" будет также? Нее, треш будет в лучшем случае такой же ,а то и еще хуже. Одно интересно, через сколько им и его "свитой" займутся. Год, два , 5? )

У меня есть предложение. Видел как мое сообщение редактировала Ольга если не ошибаюсь Редактор. А давайте проведем голосование хотя бы на вашем сайте- "Как смотрит население на перенятие опыта соседей в виде расстрела за коррупцию" и два ответа "положительно" и "отрицательно". Мне вот кажется, что ответ очевиден будет.