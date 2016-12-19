Денис Re: В Костанае зажгли главную елку области #18







Отправлено: - 11:35 для несведующих в безопасности электрического тока. Опасным является не величина напряжения, а сида тока. СОгласитесь,статическое напряжение, пока еще никого не убивало,а там десятки тысяч вольт. ну, и характер тока в электрической цепи не маловажную роль играет. Может и 12 вольт переменки так шибануть,что мало не покажется.ну, ради интереса пустите ток напряжением 12 вольт через ,например,язык...обычно считается 50 мА болезненным,100 мА смертельным током.Вот.и считайте сопростивление чистой сухой кожи человека около 1000 Ом. Ток равен 220 разделить на 1000 Ом будет 220мА уже смертельно. Разделите 12 В на 1000 Ом.Будет 12 мА слегка ощутимо. Пусть ток пойдет по влажной или слизистой сопротивление будет 50-200 Ом 12 разделить на 100 Ом, получается 120мА смертельный ток...так,что читайте ПУЭ и ПТБ.Ну.а применительно к Елке. Кто гарантирует,что не пойдет дождь и вся электроцепь гирлянды имеет защитное заземление???Ну, или какой дурак уверовший в безопасность 12 Вольт лизнет языком лампочку гирлянды...ну, пусть аким и попробует,раз для него все безопасно. Архимед тоже уверовал ,что в Качарах запускал из зарытой в землю куска трубы газ. Ну, если нет соотвествующего образования,так зачем других дурить? ВОт,как-то так) А насчет организации.Ну, да, время выбрано значительнее поудобнее выходной и 18 часов ,люди почти смогли бы прийти порадоваться...а в Рудном сегодня в 16 часов будут зажигать,только для кого? Все работают и заняты.ну, кроме акимата и нагнанных подневольных бюджетников.