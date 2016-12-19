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§ NG.kz
В Костанае зажгли главную елку области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26619
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.16 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шоу, посвященное зажжению главной елки, началось сегодня, 19 декабря, в 18.00 на площади перед областным акиматом. Прямо перед входом в акимат установили сцену с двумя большими цифрами «25», подсвеченными иллюминацией.
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страшновато
Re: В Костанае зажгли главную елку области




Отправлено: 20.12.16 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, не страшно молодежи там. Только в этом году уже два раза площадь оцепляли то ли на учения, то ли по реальным звонкам. Спокойнее было бы дома отсидеться, тет-а-тет.

§ Ольга Колоколова
Re: В Костанае зажгли главную елку области
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2031
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 20.12.16 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Новая газета", вы хоть нормально, в первозданном виде,отправляйте сообщения, чтоб за вас краснеть не приходилось! Мой ответ был к посту ВЧКа. Причем тут цитата пользователя под ником "не надо так"?
Ответила бы в личку, но у незарегистрированных лички нет. БабаКлава, попробуйте аккуратнее пользоваться мышкой, не будет поводов краснеть. Вот уж никак не модератор вам в цитату загнал левый ник). Ну и - так, из вежливости, название газеты, на публикации которой отзываетесь, прочтите разок. На красном фоне крупненько вверху главной страницы).
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§ Victor Yang
Re: В Костанае зажгли главную елку области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7625
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.12.16 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧКа:
ну никак не спиться спокойно

В смысле, именно СПОКОЙНО ты не можешь спиться? Или спиться, в принципе, не получается? Но лучше не спиваться - это плохое дело, плохое.
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Денис
Re: В Костанае зажгли главную елку области




Отправлено: 20.12.16 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для несведующих в безопасности электрического тока. Опасным является не величина напряжения, а сида тока. СОгласитесь,статическое напряжение, пока еще никого не убивало,а там десятки тысяч вольт. ну, и характер тока в электрической цепи не маловажную роль играет. Может и 12 вольт переменки так шибануть,что мало не покажется.ну, ради интереса пустите ток напряжением 12 вольт через ,например,язык...обычно считается 50 мА болезненным,100 мА смертельным током.Вот.и считайте сопростивление чистой сухой кожи человека около 1000 Ом. Ток равен 220 разделить на 1000 Ом будет 220мА уже смертельно. Разделите 12 В на 1000 Ом.Будет 12 мА слегка ощутимо. Пусть ток пойдет по влажной или слизистой сопротивление будет 50-200 Ом 12 разделить на 100 Ом, получается 120мА смертельный ток...так,что читайте ПУЭ и ПТБ.Ну.а применительно к Елке. Кто гарантирует,что не пойдет дождь и вся электроцепь гирлянды имеет защитное заземление???Ну, или какой дурак уверовший в безопасность 12 Вольт лизнет языком лампочку гирлянды...ну, пусть аким и попробует,раз для него все безопасно. Архимед тоже уверовал ,что в Качарах запускал из зарытой в землю куска трубы газ. Ну, если нет соотвествующего образования,так зачем других дурить? ВОт,как-то так) А насчет организации.Ну, да, время выбрано значительнее поудобнее выходной и 18 часов ,люди почти смогли бы прийти порадоваться...а в Рудном сегодня в 16 часов будут зажигать,только для кого? Все работают и заняты.ну, кроме акимата и нагнанных подневольных бюджетников.

55107
Re: В Костанае зажгли главную елку области




Отправлено: 20.12.16 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вешать вместо шариков на это уё кто придумал железные ёлки

§ ярии
Re: В Костанае зажгли главную елку области
ярии


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 31.03.16
Отправлено: 20.12.16 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«наряд» елки соответсвутет главным событиям в республике: юбилею независимости и предстоящей выставке «ЭКСПО"
Почему наряд елки должен соответствовать ЭСПО и независимости???? Он должен соответствовать НОВОМУ ГОДУ!!!!!! Поэтому елка не понравилась... с традиционными шарами и гирляндами нравиться больше!!! Как в других городах:
http://stripmp3.ru/uploads/images/e/l/k/elka_s_novim_godom_strana.jpg
http://aeroport.mos.ru/upload/medialibrary/684/elka-na-manezhnoy-ploshchadi.jpg
http://racurs.ua/content/images/Publication/News/63/12/5/content/1.jpg
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§ vofkakst
Re: В Костанае зажгли главную елку области
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 20.12.16 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чет елка с каждым годом все печальнее и печальнее. ну не создает она настроения праздничного.
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§ vofkakst
Re: В Костанае зажгли главную елку области
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 27.12.16 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и в тему, и не в тему...

интересно. а наши градоначальники не хотят обезопасить тротуары, отполированные до зеркального состояния? до "главной елки области" скоро можно будет попасть только через травмпункт...
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