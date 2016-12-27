denfostr Re: В Костанае началось рассмотрение дела об убийстве таксиста #3





(Пользователи) Сообщений: 6

Регистрация: 26.12.16 (Пользователи) Отправлено: - 18:42 Я скажу вам одну мыслю,только вы не обижайтесь. через пару-тройку лет таких молодых людей станет больше. внимательно и пристально посмотрите чем занимаются ваши дети играющие в"игрушки" на компе связанные с насилием.убийством, извращением...я прочитал эту статью с версией произошедшего...и посмотрел во что играют 5-ти летние -16-летние... я не удивляюсь,почему они так попступили. тренировочный комплекс игр в реальности. хотите поглядеть как сходят с ума ваши чада зависающие в интернет играх, стрелялках, брожилках? я не удивляюсь, что среди молодых людей популярна в последнее время увлечение суицидностью. Ответ найдите в играх,там напичкано этой тематикой. создается такое впчатление,что кому-то это надо целенаправленно уничтожать поколение молодых людей. Вот, эти 2 перца...товарищи психологи изучите их предысторию,почему из 2-х ранее не привлекаемых ранее индивидуума выросли выродки? и еще, граждане родители, оградите ,контролируйте чем занимаются вашщи чада в виртуальном мире. не надейтесь,что раз ребенок силит тихо перед компом дома ,а не шляется по подворотням, значит все хорошо...наберите в ютюбе гифер-шоу...Многие родители найдут схожести с еми персонажами. Школьные психологи признают ,что многие дети интернет-зависимые, и их пребывание стои ограничивать и контролировать .Прислушайтесь хотя бы к специалистам,займитесь уже воспитанием в семье,чтобы не дай боже ваш ребенок однажды не превратился в таких выродков...Просто займитесь воспитанием детей.