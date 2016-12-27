/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26619
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В преддверии самого главного, по-детски волшебного и по-взрослому суматошного, праздника у людей, решил вспомнить, как к встрече Нового года готовились кустанайцы 20-го века. Итак, слова Натальи Здоровец (архивист облгосархива), фото с сайта Армана Козыбаева (Костанай и костанайцы), дизайн – yudjin.
Читать новость

ВЧК
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.




Отправлено: 27.12.16 - 21:50
Комментарий удален модератором.

§ yudjin
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4312
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.12.16 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Внучка:
ты,часом, не рожденный в 80-х? Помнится, у моего младшего брата была рубашка , сшитая из гипюра

в конце 70-х...И рубашку мама сшила из своего свадебного платья... и как зачастую это делалось ночью, и на руках.

Это, кстати, фото из сада, но и в школе празднование было таким, что помню до сих пор: зал был украшен просто до неузнаваемости, огромные рисованные с открыток стенгазеты, гирлянды, огни, рисунки на окнах, огромная настоящая ёлка в центре ....
Намедни, спустя, 30 лет, я попал в тот зал школы... и тоже на утренник... уже ребенка.
от убогости и нищеты зала и действа в шоке многие родители




Мы в нищие 90-е могли делать больше, чем сейчас.

[Исправлено: yudjin, 27.12.2016 - 22:30]
Профайл

Внучка
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.




Отправлено: 27.12.16 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Мама сшила брату рубашку из своего платья. Только не свадебного. Ткань та же, что и у тебя, либо очень похожая. На голове у него колпак и на шее воротник . Уже из готового новогоднего костюма из серии " сделай своими руками". Искала фото в сем.альбоме - не нашла. Видать, оно у брата осталось. Если найду у родителей копию, то выложу. По поводу оформления зала - не забывай, что тогда даже в школе игрушки на елку были сделаны из стекла. У них даже запах был особый! Стены были украшены плакатами. А в эпоху наших детей все по-другому. У нам не было ни дюралайта, ни китайских дождиков , ни китайских игрушек, ни искусств.елок, ни петард китайских... Все было натуральное. Либо сделанное на заводах, либо своими руками. В школе едегодно игрушки новогодние делали из бумаги цветной) А сейчас всё есть готовое. Но нам все равно будет всегда с чем сравнивать. И зал украшен не бедно, а просто без лишней мишуры)
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: INFINITE

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 193
Пользователей: 0
Всего: 193

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх