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≡ 70-летний житель Костанайского района отправился в четырехдневный лыжный поход 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
70-летний житель Костанайского района отправился в четырехдневный лыжный поход
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26619
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мухамедкали Аскаров планирует пройти самостоятельно 105 км из Садового в Аулиеколь за 4 дня с тремя остановками на ночлег - в поселках Глазуновка, Лаврентьевка и Новонежинка.
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§ kbkz1980
Re: 70-летний житель Костанайского района отправился в...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1828
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.12.16 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:

Цитата:
drakon:

Мальчики,наш форумчанин 70 летний может обидеться, статья же о нём ,а не обо мне :-)
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321
Re: 70-летний житель Костанайского района отправился в...




Отправлено: 27.12.16 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видел дядечку этого на трассе сегодня,думал школьник на лыжах.Удачи.

§ drakon
Re: 70-летний житель Костанайского района отправился в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9199
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.12.16 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
наш форумчанин 70 летний может обидеться, статья же о нём

В Деревеньку - скидывай. А если не хочешь,
чтобы - только я видел,можно в личку... :oops:
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