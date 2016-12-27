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§ NG.kz
В Костанае началось рассмотрение дела об убийстве таксиста
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26619
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда в зал завели подсудимых, родственники погибшего, набросились на них с кулаками. Конвою пришлось оттаскивать женщин от подсудимых, один из которых оставался бесстрастным, а второй краснел и пытался вжать голову в плечи.
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§ 74
Re: В Костанае началось рассмотрение дела об убийстве таксиста
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3548
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 27.12.16 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор такси зря так. Не по людски как то.
Профайл

а
Re: В Костанае началось рассмотрение дела об убийстве таксиста




Отправлено: 27.12.16 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да надо директора такси то же привлечь к ответственности за не обеспечении безопасности сотрудника и взыскать материальный ущерб.

§ denfostr
Re: В Костанае началось рассмотрение дела об убийстве таксиста
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 27.12.16 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я скажу вам одну мыслю,только вы не обижайтесь. через пару-тройку лет таких молодых людей станет больше. внимательно и пристально посмотрите чем занимаются ваши дети играющие в"игрушки" на компе связанные с насилием.убийством, извращением...я прочитал эту статью с версией произошедшего...и посмотрел во что играют 5-ти летние -16-летние... я не удивляюсь,почему они так попступили. тренировочный комплекс игр в реальности. хотите поглядеть как сходят с ума ваши чада зависающие в интернет играх, стрелялках, брожилках? я не удивляюсь, что среди молодых людей популярна в последнее время увлечение суицидностью. Ответ найдите в играх,там напичкано этой тематикой. создается такое впчатление,что кому-то это надо целенаправленно уничтожать поколение молодых людей. Вот, эти 2 перца...товарищи психологи изучите их предысторию,почему из 2-х ранее не привлекаемых ранее индивидуума выросли выродки? и еще, граждане родители, оградите ,контролируйте чем занимаются вашщи чада в виртуальном мире. не надейтесь,что раз ребенок силит тихо перед компом дома ,а не шляется по подворотням, значит все хорошо...наберите в ютюбе гифер-шоу...Многие родители найдут схожести с еми персонажами. Школьные психологи признают ,что многие дети интернет-зависимые, и их пребывание стои ограничивать и контролировать .Прислушайтесь хотя бы к специалистам,займитесь уже воспитанием в семье,чтобы не дай боже ваш ребенок однажды не превратился в таких выродков...Просто займитесь воспитанием детей.
Профайл

ник
Re: В Костанае началось рассмотрение дела об убийстве таксиста




Отправлено: 27.12.16 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
denfostr:дети играющие в"игрушки" на компе связанные с насилием.убийством, извращением

Какие игрушки в компе? Вы некоторые телеканалы рассийские отключите лучше.. Вот где агрессия зашкаливает. Посмотрите лайф ньюс или передачу "пусть говорят" где нескончаемые драки и разборки в прямом эфире. Всякие шоу с агрессией и развратом уберите

ВЧК
Re: В Костанае началось рассмотрение дела об убийстве таксиста




Отправлено: 27.12.16 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что за люди? Убить человека из за куска железа на котором только доехали... да и только.. Оставили детей сиротами,разве это люди.?

кустанаец
Re: В Костанае началось рассмотрение дела об убийстве таксиста




Отправлено: 27.12.16 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вооружившись ножом, он подошел к Досмухамбетову, который сидел за рулем, и нанес ему 6 ножевых ранений в голову и грудную клетку. Таксист выбежал из машины и стал просить, чтобы его не убивали. Но Смоляков добил жертв

Какими надо быть конченными фашистами, что бы так хладнокровно убить человека.. Гореть в аду ублюдкам.
Зря все таки отменили высшую меру. На таких гуманизм не действует.

Саша
Re: В Костанае началось рассмотрение дела об убийстве таксиста




Отправлено: 27.12.16 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этих преступников надо судить по шариату.

123
Re: В Костанае началось рассмотрение дела об убийстве таксиста




Отправлено: 27.12.16 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дааа ,, по Донцову можно сказать, что только от титьки мамкиной отошёл, а уже таких дел наворотили, горе своим родителям,горе семье убитого принесли. молодые годы, так глупо затоптать!

аман
Re: В Костанае началось рассмотрение дела об убийстве таксиста




Отправлено: 27.12.16 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
молодые годы, так глупо затоптать!

У нелюдей не бывает возраста.
На пожизненное надо таких тварей.

ВЧК
Re: В Костанае началось рассмотрение дела об убийстве таксиста




Отправлено: 27.12.16 - 21:42
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