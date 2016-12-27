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≡ 70-летний житель Костанайского района отправился в четырехдневный лыжный поход 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
70-летний житель Костанайского района отправился в четырехдневный лыжный поход
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26619
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мухамедкали Аскаров планирует пройти самостоятельно 105 км из Садового в Аулиеколь за 4 дня с тремя остановками на ночлег - в поселках Глазуновка, Лаврентьевка и Новонежинка.
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§ Мейрам
Re: 70-летний житель Костанайского района отправился в...
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 27.12.16 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец, Мужик!!!
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Сила
Re: 70-летний житель Костанайского района отправился в...




Отправлено: 27.12.16 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это человечище!!
Не то что форумные &здуны...)))

195
Re: 70-летний житель Костанайского района отправился в...




Отправлено: 27.12.16 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уважуха...

§ 74
Re: 70-летний житель Костанайского района отправился в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3548
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 27.12.16 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сила:
Вот это человечище!!
Не то что форумные &здуны...)))

Точно точно.. мы то с тобой не потянем да.. пишем тут и пишем.. А он уважуха ему, респектос..
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§ kbkz1980
Re: 70-летний житель Костанайского района отправился в...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1828
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.12.16 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закидайте меня помадорами,но выглядит человек намного старше чем 70.
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шал
Re: 70-летний житель Костанайского района отправился в...




Отправлено: 27.12.16 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зато все зубы на месте

Внучка
Re: 70-летний житель Костанайского района отправился в...




Отправлено: 27.12.16 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удачи почтенному лыжнику! А что до Вас, Лилек, то дай бог каждому так выглядеть в 70 лет! Зубы целые, фигура подтянутая, речь красивая. Тебе 40, а говор у тебя как у древней малообразованной старушки. "Закидайте иеня помАдорами" Да с радостью.

аман
Re: 70-летний житель Костанайского района отправился в...




Отправлено: 27.12.16 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Закидайте меня помадорами,но выглядит человек намного старше чем 70.

Давай выклади свое фото на коньках.
Заценим.

§ kbkz1980
Re: 70-летний житель Костанайского района отправился в...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1828
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.12.16 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аман:
Давай выклади свое фото на коньках.
Заценим.

Тихо ходите,на сноуборде уже скидывала.
Цитата:
Внучка:
Тебе 40, а говор у тебя как у древней малообразованной старушки. "Закидайте иеня помАдорами" Да с радостью.


С юмором надо дружить,а то похожи не на внучку,а какую то обиженную жучку
:lol:
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§ 07Litra
Re: 70-летний житель Костанайского района отправился в...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8269
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 27.12.16 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
195:
уважуха...

+100500!молодец шал!
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§ 07Litra
Re: 70-летний житель Костанайского района отправился в...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8269
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 27.12.16 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
но выглядит человек намного старше чем 70.

ну ОН же не из городских же квартир... с ванными,пенками и лепестками роз.... :-)
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§ 07Litra
Re: 70-летний житель Костанайского района отправился в...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8269
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 27.12.16 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
меня вот, в части возраста и образа жизни,какое-то мозговое несварение накрыло.... вчера в ОДНОКЛАССНИКАХ,одноклассница нашлась... весть поведала убийственную:из 17 пацанов,нашего 8"Б" класса 9-й (старой) школы,в живых осталось семеро... в голове как-то неукладывается... мужикам до 60-ти,жизнь сыграла fenito...
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§ 07Litra
Re: 70-летний житель Костанайского района отправился в...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8269
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 27.12.16 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Тихо ходите,на сноуборде уже скидывала.

покаж! :-o
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§ drakon
Re: 70-летний житель Костанайского района отправился в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9199
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.12.16 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
покаж! :-o

Лилли,не видел,покажи,просим!!!... :lol: :oops:
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