Цитата: аман:

Давай выклади свое фото на коньках.

Заценим.



Тихо ходите,на сноуборде уже скидывала.

Цитата: Внучка:

Тебе 40, а говор у тебя как у древней малообразованной старушки. "Закидайте иеня помАдорами" Да с радостью.





С юмором надо дружить,а то похожи не на внучку,а какую то обиженную жучку

